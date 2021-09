Continúa la campaña de vacunación con la dosis de refuerzo contra el coronavirus. Por calendario, la actriz de Pobre Novio, Teresita Reyes, recibió la tercera inyección el viernes de la semana pasada.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la querida actriz comentó como vivió ella la vacunación y los síntomas secundarios que sintió.

Toda vacuna tiene efectos adversos o secundarios, al igual que muchos remedios tienen el potencial de generar daño. Esto no significa que sean peligrosas, a menos que la persona tenga alergia a alguno de los componentes de la inyección

La actriz comentó que el día que recibió la inyección sintió molestias en el brazo. Dentro de los primeros estudios de AstraZeneca, vacuna que se utiliza como refuerzo, los problemas leves en el lugar de la inoculación, como el de la actriz, fueron de los más frecuentes.

Luego comenzó con dolor de cabeza, y luego escaló a dolor en todo el cuerpo y tercianas o escalofríos. "Parecía un pollo, como que me hubieran apaleado", explicó la actriz.

Pero el mensaje de la actriz es a la calma, ya que el malestar es transitorio y de muy corta duración. "No se preocupen, no hagan caso cuando dicen que se van a morir con la tercera dosis. Es un día, un día y medio que te vas a sentir mal", explicó Teresita Reyes en sus redes.

Si los efectos adversos son diferentes en esta tercera dosis, o si estos se irán reduciendo (o aumentando) mientras más dosis nos coloquemos, aún continúa siendo un misterio.

