Científicos advierten sobre riesgos de tormentas solares: podría provocar el "apocalipsis" del internet

Si pensabas que las crisis sanitarias y los desastres naturales eran los únicos grandes peligros a los que nos enfrentamos, estás, equivocado, en el espacio también encontramos amenazas. Y no hablamos de contacto con extraterrestres, sino que de la influencia del Sol en nuestro planeta.

Según un estudio, que no ha sido publicado en una revista con revisión de pares, la próxima tormenta solar podría generar un apocalipsis en la conexión planetaria a internet por semanas o incluso meses.

El Sol está constantemente enviando a la Tierra viento solar de partículas cargadas, pero el campo magnético protege del mayor daño al planeta. Pero cada 100 años puede aparecer una tormenta solar.

"Con la pandemia vimos lo poco preparado que estaba el mundo. No había un protocolo para lidiar con esto de manera efectiva, y ocurre lo mismo con la resiliencia de Internet", dijo Abdu Jyothi, autor del documento a WIRED. "Nuestra infraestructura no está preparada para un evento solar a gran escala".

El problema es que estas tormentas solares a las que nos enfrentaremos son extremadamente raras. Se estima que la probabilidad de que una de estas impacte a la Tierra es de 1,6% a 12% por década, según el documento de Abu Jyothi.

8/ The impact of CMEs will not be uniform across the globe.



Higher latitudes are at a higher risk.



An analysis of the current Internet infrastructure shows that various infrastructure components are concentrated in high latitudes.