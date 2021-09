¿Cuál es el mejor tratamiento para los miomas? Un nuevo medicamento acaba de ser aprobado

Los fibromas o miomas uterinos son afecciones bastante comunes que suelen afectar la vida de quienes los padecen, pero en la actualidad hay muchas formas de tratarlos. De hecho, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) acaba de incluir en la lista de opciones un nuevo medicamento: la píldora Myfembree.

Estos son tumores no cancerosos a menudo aparecen durante los años fértiles de la mujer, explican los expertos de la MayoClinic. Además suelen producir sangrados muy abundantes y dolores.

A pesar de que las cirugías han sido el camino predilecto para el tratamiento de esta patología, a través de extracciones parciales o completas; también hay fármacos que pueden ayudar a reducirlos sin necesidad de pasar por el quirófano.

Un estudio reciente, publicado por la Revista de Medicina de Nueva Inglaterra, determinó que una terapia de regulolix, con estradiol y acetato de noretindrona, administrada una vez al día, puede llevar a una reducción significativa del sangrado menstrual sin vulnerar la densidad mineral ósea en mujeres con fibromas uterinos.

Esta conclusión deriva del análisis de mujeres pre menopáusicas de distintos grupos étnicos, entre los 18 y 50 años de edad. Se determinó que los también conocidos como miomas son frecuentes en un 70% para féminas blancas y en un 80% para negras.

Es necesario destacar que el medicamento regolulix, componente base del método, es un antagonista del receptor de la hormona liberadora de gonadotropinas por vía oral.

“Notamos una reducción de alrededor del 50% en el sangrado ya en el primer mes, del 85 al 90% muy rápidamente a partir del segundo. Este descubrimiento es una nueva e importante herramienta que supondrá un importante avance”, dijo Ayman Al-Hendy, autor del estudio, cita Infobae.

