Que no quede solo en palabras: Así es como puedes regalar un "trozo" de la Luna

Jungkook, el integrante más joven de BTS, celebró su cumpleaños número 25 el pasado 1 de septiembre y Army, el fan club del grupo surcoreano decidió regalarle un terreno de un poco más de 4 mil metros cuadrados en la Luna.

A pesar de que suena muy lejano, ser el orgulloso dueño de un terreno en la Luna no es tan caro ni tan difícil como se podría pensar y está solo a un clic de ser realidad.

En 1967, se firmó el tratado internacional que indica que, sin importar las banderas que pisen la Luna, ningún país se puede adjudicar la soberanía del territorio. Se considera que todo lo que se encuentra en el espacio exterior es de propiedad de la humanidad y solo puede ser usado para el bien de todos.

El problema es que este tratado nunca consideró los derechos de propiedad individual del territorio. Este vacío legal es el que permitió que ciertas personas se adjudicarán la propiedad del satélite natural de la tierra.

A pesar del documento firmado por 109 países, desde 1950 que diferentes compañías han vendido lotes en la Luna.

El Registro Lunar es una de esas empresas, que en 1999 comenzaron a funcionar para poder simplificar el sistema de propiedades en la Luna. Desde que comenzó a funcionar, se han registrado 326 mil reclamos de propiedad en más de 1,25 millones de acres de superficie.

[Jungkook Birthday Project by JKSG]



Jungkook is now the Official Owner on an acre (4000 sq ft) of land in the Lacus Feclicitatis (Lake of Happiness) on Moon🌙



The moon land is named under “JEON JUNGKOOK” and is located at Latitude 18.72°N Longitude 5.02°E.



Love you Jungkook! pic.twitter.com/zjMd27mRKX