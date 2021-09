El cambio de Eduardo Vargas: Así es como bajó cuatro kilos en poco tiempo

El 2 de julio Chile jugó contra Brasil, desde entonces, los jugadores se han estado preparando para volver a enfrentar al gigante sudamericano en las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

El ídolo Eduardo Vargas, se tomó en serio la preparación. El jugador llega al partido de este jueves en el que pareciera ser su mejor momento físico. Para Copa América bajó con 4 kilos y ahora habría perdido aún más grasa corporal.

Eduardo Vargas cumplió 31 años y decidió hacer un cambio en su estilo de vida y alimentación. "Si quiero alargar mi carrera y no tener lesiones, tenía que hacer un cambio. A la Copa América llegué con cuatro kilos menos. Ahora como más sano", comentó Vargas en entrevista con LUN.

Los cambios

Eduardo Vargas habría dejado la comida chatarra, las bebidas, el alcohol, para priorizar los alimentos ricos en nutrientes, con carbohidratos complejos, como el pan integral, y proteínas bajas en grasa como la pechuga de pavo.

"Antes, pizza y papas fritas. También mucha Coca Cola y, de vez en cuando, alguna cerveza. ¿Y ahora? Mucha agua, comidas sanas y verduras", explicó el futbolista al diario nacional.

La pérdida de grasa en el cuerpo del deportista ha sido notoria, no solo en las imágenes que hemos visto en redes sociales, pero también habría mejorado su rendimiento en la cancha.

"Tengo la cabeza concentrada en comer bien, entrenar bien y la verdad es que me siento mucho más ligero en la cancha y en los entrenamientos. Estoy más dispuesto, no me siento tan cansado como antes, me siento muy bien", explicó.

A su cambio alimenticio le sumó constancia y concentración en sus entrenamientos. Desde trabajo focalizado en las máquinas del gimnasio, entrenamiento de técnica o vueltas en la piscina, "anda bien Varguitas", como dijo Mauricio Isla en su Instagram.

