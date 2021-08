Conoce las 5 razas de gatos que puedes elegir si sufres de alergia

Sin dudas los gatos son unas de las mascotas favoritas para tener en casa, sin embargo para quienes sufren de alergia el solo hecho de estar cerca de un felino puede volverse algo muy desagradable.

Las personas que sufren de alergia a los felinos tienen se cree que reaccionan a las proteínas que se contienen en el pelaje, piel muerta, la orina y la saliva de las mascotas. Además, en las casas que viven animales es más común que se acumulen más de otros alérgenos, como el polvo y tierra.

Según el sitio WebMD, la alergia a los gatos es dos veces más frecuente que a los perros. Hay personas que son amantes de estos animales, pero no pueden tener uno por los riesgos que suponen en su salud.

En este sentido, existen 5 razas que podrían facilitar la convivencia entre gatos y quienes padezcan de esta condición. Aunque ojo: eso no significa que dejen de producir este efecto.

Bengala

Por su pelaje parecen leopardos en miniatura, como recién sacados de la selva. La ventaja que tiene este felino es que produce menos pelo que el resto por el hecho de tener solo una capa. Tal como los conejos, su pelaje es muy suave, y suelta menos piel muerta por lo que también acumula menos polvo.

Otra característica relevante a favor de los gatos bengala es que su pelaje produce menos proteína Fel d 1, que es normalmente el causante de la alergia en las personas.

Esfinge

Por una mutación genética, a estos felinos no les crece pelo, ni bigotes tienen. Es por esto que es muy difícil que este gato produzca algún tipo de alergia, ya que al no tener pelaje, las proteínas Fel d 1 no pueden quedarse atrapadas en su lengua al momento de lavarse.

Sin embargo, los dueños deberán estar más atentos a los cuidados de higiene que necesita el felino puesto que son bastante delicados y requieren de mucha mantención para proteger su piel.

Ruso Azul

Los felinos azul ruso fueron tienen un pelaje oscuro azulado, que bajo ciertas luces se ve plateado. También Es un gato que produce menos proteína de lo normal. Al bañarse, el tipo de pelo que tiene permite que las pocas proteínas que se encuentran en su saliva queden enganchadas a la piel y no al pelo. De esta forma hay menos probabilidades de que circulen por el ambiente.

Cornish rex y Devon rex

Los Cornish rex son animales que solo tienen una capa, muy suave y ligera de pelaje, por lo que acarrean menos piel muerta con ellas a la que las personas puedan reaccionar.

En cuanto a los Devon rex, estos se caracterizan por tener una cara triangular y grandes orejas, son muy similares a los gatos Esfinge, solo que tienen pelo. Es por esto que pelechan mucho menos que otras razas.

Siberiano

Aunque a primera vista cualquier persona podría decir que esta raza de felino da alergia con solo mirarlos, debido a su gran cantidad de pelo, la realidad es todo lo contrario. Los gatos siberianos producen poca proteína sensible, por lo que es más complicado que generen una reacción alérgica.

