¿Aún no olvidas a tu ex? Las seis señales que demuestran que aún no superas esa relación

Por muy amigable que sea la ruptura de una relación, esta puede ser devastadora para una de las partes. Unos los superan antes y otros se pueden demorar más.

El período después de terminar es confuso y complicado, muchas veces nos podemos queda 'enganchados' en el recuerdo de esa persona y preguntas muy válidas comienzan a aparecer: ¿Todavía me gusta o solo lo extraño?

Para poder despejar cualquier duda de tu situación sentimental puedes revisar las siguientes señales:

Sigues pensando mucho en el otro

Cuando estás en pareja es común hacer sacrificios o ceder en ciertas características para que puedan vivir juntos, pero una vez que terminan, la atención debe estar en ti.

Lo mejor es tomarte ese tiempo para poder mejorarte a ti como persona, redescubrir tu personalidad o las cosas que tanto te gusta hacer.

Revives la ruptura constantemente

Crear historias en torno a la ruptura, razones o situaciones que los llevaron a terminar la relación le da un papel protagónico a tu ex en una historia que probablemente no tiene vuelta atrás. Al teorizar y fantasear sobre el tema le das espacio en tu cerebro que no deberías gastar.

Aceptar las razones que te dieron para terminar, es la mejor forma de superar ese doloroso momento. Lo mejor es tener una mentalidad positiva y no sabotear tu autoestima para explicar por qué terminaron.

No le has dado tiempo a tus sentimientos

Aparentar que estás bien no siempre es la respuesta. Puede que te ayude a llevar el día a día, pero a la larga no darte espacio para vivir tus sentimientos podría generar el efecto contrario.

Expresar tu pena, rabia o lo que sea que sientas te dará la oportunidad de dejarlos ir de una forma sana.

Sigues revisando sus redes sociales

Todos somos culpables de haber revisado las redes sociales del ex, es que a veces la curiosidad puede ser más fuerte. Pero hacer de esto un hábito diario, no es la mejor señal.

De hecho, deberías considerar dejar de seguirlos, si es que esto te mantiene lejos de su perfil. Es que esta es una forma de mantenerlos en tu imagen mental y abre espacios para imaginar qué está haciendo y con quién está. A la larga estas imágenes mentales no ayudarán a tu recuperación.

Estás comparando a otros con tu ex

Una forma de sabotear tu proceso de superación es comparar cualquier tipo de relación que quieras formar con la anterior.

Que si es más alto, no te hace reír, no te entiende como el anterior, son frases mentales que claramente demuestran que no has podido superarlo y aún peor, tienes la imagen de tu ex en un pedestal.

Estás guardando recuerdos

Si no le devolviste el polerón, te quedaste con algunos regalos o las fotos de las últimas vacaciones, estos pueden ser recuerdos dolorosos. Quedarse con algunos recuerdos no es un problema en sí, sino que los sentimientos asociados a ellos.

Para poder avanzar debes preguntarte por qué decidiste quedártelos, ¿cuál es tu intención? Porque si sufrirás cada vez que los veas, puede ser que lo mejor sea esconderlos o eliminarlos por completo, para que así efectivamente puedas superar la relación.

