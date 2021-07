Objeto metálico en roca de Marte llamó la atención tras foto tomada por la NASA

El rover Perseverance continúa con la ardua tarea de investigar el suelo de Marte. El laboratorio sobre ruedas revisará si es que existe evidencia de vida, presente o pasada, en el Planeta Rojo.

La tarea ya comenzó y la primera muestra de roca marciana ya está guardada en el interior del rover, para su futura investigación en la Tierra. Pero cuando la NASA liberó las imágenes que muestran al Perseverance trabajando, un objeto metálico enterrado en la tierra llamó la atención.

Este no es un elemento natural de Marte, ni un nuevo descubrimiento sobre evidencia de vida marciana, si no que es parte del equipo que el laboratorio trasladó hasta el planeta.

Según lo que informó la agencia espacial, a través de un hilo de Twitter, este es una de las 10 brocas que acarrea para obtener muestras o "pulir la superficie de las piedras. Todo esto forma parte del plan para desentrañar las pistas científicas que están escondidas dentro", explicó la NASA en el hilo.

