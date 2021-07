No son lo mismo: Cómo diferenciar las características de un psicópata y sociópatas

Películas, libros y documentales utilizan ciertos diagnósticos para crear personajes. Los más utilizados son los trastornos de personalidad como los de psicópatas o los sociópatas.

Un ejemplo, son los incontables documentos o videos de psicoanálisis al personaje Sherlock Holmes, el que, según varios, era un sociópata.

Our first glimpse at #Sherlock on TV - nine years ago today. 🥰 It changed Benedict's life - and had such a huge impact on so many people: The birth of the CumberCollective. 💙 I'll forever be grateful for the high functioning sociopath. Thank you Mark Gatiss & Steven Moffat. pic.twitter.com/nmYh2IQolw