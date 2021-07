Dos lluvias de estrellas en un mes: Revisa cuándo y cómo podrás verlas

Las noches de julio y agosto estarán cargadas de luces en el cielo. Durante ambos meses estarán activas dos lluvias de estrellas: Las Delta Acuáridas y las Perseidas.

Estos meteoritos son masas de material interplanetario que ingresan a altas velocidades a nuestra atmósfera convirtiéndose en espectaculares masas de fuego. Dependiendo de su tamaño, el material se derretirá o se cruzará el cielo del planeta dejando una estela de luz.

La luz que emiten las estrellas fugaces viene de la radiación que emite la evaporación del gas ionizado.

Desde la Tierra se pueden ver 9 lluvias de estrellas cada año. Estas surcan los cielos del planeta cada año, ya que son el resultado del material que dejan algunos cometas que recorren nuestro Sistema Solar.

Este 12 de julio comenzó a ser visible la lluvia de meteoritos denominados Delta Acuáridas. Se conocen como una de las más tímidas, porque no aparecen muchos meteoritos por hora, y no son de las más brillantes.

Las rocas provienen del cometa 96p-Machholz, el cual cada 5 años se traslada alrededor del Sol y se ve en nuestros cielos desde la constelación de Acuario, la misma que le da el nombre al evento.

