Mi perro no para de llorar: Cómo puedes ayudar a tu mascota en estos casos

Aunque no sea de la misma forma que nosotros, los perros también lloran. No hay lágrimas, pero cuando se lamenta un can se escuchan gemidos y aullidos.

Si bien no se ve igual, la función del llanto es la misma en todas las especias, es una forma de los animales sociales para pedir ayuda o dar a conocer cuando se sienten bajo amenaza.

Cachorros

Cuando son cachorros, igual que los niños humanos, los perros lloran más. Cuando llega una mascota al nuevo hogar se encuentra en un período de adaptación en el que requerirá tiempo para poder acostumbrarse a su nuevo entorno, nuevas personas y olores.

Si es que llora mucho en la noche y no duerme, puedes ayudarlo dándole mucho cariño. Lo mejor que es darle atención, pero también podrías calentarle la cama para que se sienta cómodo y acompañado además de dejarle ropa con tu olor.

Quiere llamar la atención

Puede ser que tu mascota haya aprendido a llorar para recibir atención, por lo que se convertirá en un hábito repetitivo. Lo mejor es responder al llanto cuando sea provocado por factores externos, para que no se acostumbre.

También podría ser una respuesta en caso de que se sienta mal o necesita llamar tu atención por ayuda, así que no siempre los ignores. En estos casos, lo ideal es revisar los factores externos que lo hayan podido originar, para así consultar con un veterinario.

Tiene miedo

El llanto será una respuesta natural ante lo que le causa molestia o le genera miedo. Será aún más repetitivo si es que tu perro es asustadizo o vivió una experiencia negativa o traumática

En estos casos debes entregarle la seguridad que necesita para poder enfrentarlo. Para eso debes crear un espacio seguro en el que lo que sea que le dé miedo es mejor introducirlo gradualmente en su día a día en intensidad y duración.

Siempre recuerda que los perros aprenden mejor con premios así puedes ayudarlo entregando un refuerzo positivo, como comida, halagos o cariños, cada vez que tenga una respuesta positiva al estímulo que tanto miedo le da.

Llora cuando me voy de la casa

Esto ocurre normalmente cuando los canes sufren con ansiedad por separación. Se manifiesta cuando tienen mucho apego con sus humanos. Esto se puede remediar cuando son cachorros si es que se educan correctamente.

Si es que continúa y te preocupa el estado de tu perro, es mejor que consultes con veterinarios u entrenadores profesionales que te guíen.

