Cáncer de hígado: Cuáles pueden ser los indicios de la enfermedad en tu cuerpo

El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo, está ubicado justo debajo del pulmón derecho. Es el encargado de almacenar energía, digerir comida y eliminar toxinas.

El cáncer de hígado comienza con el desarrollo de células cancerígenas y mutación del ADN de estas. Aparece como forma de tumor en su interior, pero luego se puede esparcir a estructuras cercanas, como venas o a órganos distantes como huesos o pulmones.

Es una enfermedad que mientras antes se pueda diagnosticar, mejor será, ya que se estima que la tasa relativa de supervivencia en cinco años es de un 34% si es que se identifica cuando está localizado.

Factores de riesgo

A diferencia de otros tipos de cáncer, en los que no se puede hacer mucho para evitarlo, el cáncer de hígado se puede prevenir, lo más posible. Esto porque su aparición está directamente relacionada con enfermedades en el órgano como la cirrosis, infecciones hepatitis B o C, enfermedad del hígado graso no alcohólico o diabetes.

Por eso la mejor forma de evitarlo es llevar una vida saludable, para prevenir estas y otras enfermedades. Esto significa beber poco alcohol, mantener una dieta equilibrada, un peso saludable, además de vacunarse contra la hepatitis B.

Síntomas

Muchos de estos síntomas coinciden con otras enfermedades, por lo que tener uno o más no es equivalente a un diagnóstico por cáncer de hígado, pero si son un indicador para recibir tratamiento médico.

Algunos de los síntomas comunes son:

Náuseas y vómitos

Pérdida de peso

Pérdida de apetito

Sensación de saciedad después de comer poco

Picazón

Hinchazón o acumulación de líquido

Agrandamiento del hígado (se abulta debajo de las costillas derechas)

Agrandamiento del bazo (se abulta debajo de las costillas izquierdas)

Dolor en el abdomen o el omóplato derecho

Coloración amarillenta en piel y/o ojos (ictericia)

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

