Nuevo estudio revela tres hábitos que debes seguir para bajar de peso sin pasar hambre

Si en algún momento has buscado perder peso, sabes que no es fácil. Si has hecho una dieta, sabes lo difícil que es mantener una alimentación restrictiva durante mucho tiempo. Es por eso, que muchos expertos recomiendan cambiar hábitos, más que restringir grupos alimentarios.

Se habla de comer lento, tener horarios definidos, comer 5 veces al día y no hacerlo mientras se trabaja o haces otras actividades. A estas recomendaciones, un nuevo estudio de la investigadora Paige Cunningham complementa las técnicas que te podrán ayudar a perder unos kilos.

Se trata de un trabajo que investigó la relación entre la porción de comida que te sirves, cuánto te demoras y qué cantidad comes en cada cucharada.

Para obtener los resultados, los investigadores le sirvieron almuerzo a un grupo de 44 adultos, entre 18 y 68 años, una porción de pasta durante semanas. Mientras más almuerzos pasaban, las porciones se hacían más grandes, partieron con 400 gramos y terminaron recibiendo 700 gramos en cada plato.

Los resultados

Luego de grabar cada almuerzo, tomarles el tiempo y contar la cantidad de veces que se llevaban la cuchara a la boca, determinaron que los participantes comían más cuando lo hacían rápido, tomaban bocados muy grandes, y cuando pasan más tiempo en la mesa.

Paige Cunningham, estudiante de doctorado de la Universidad del Estado de Pennsylvania, y autora del estudio explicó que "cuando comemos muy rápido, obviamente la comida pasa menos tiempo en la boca. Y cuando tomamos bocados realmente grandes, la comida pasa menos tiempo en la boca. Por lo tanto, las señales que nos dicen que dejemos de comer, tardan más en aparecer".

¿Cuál es la clave del éxito?

Según la publicación hay tres factores clave:

El tamaño de la porción que te sirves

La importancia de comer despacio

No exagerar en la porción de comida que nos echamos cada vez en la boca

Cunningham agregó que para mantener un peso saludable o bajarlo, otra opción es considerar las calorías de los alimentos. “Como la gente come más cuando se sirve más, el consumo excesivo de calorías de las porciones grandes puede reducirse eligiendo alimentos que tengan menos calorías por bocado. Esto permite comer las mismas porciones de alimentos que llenan mientras se consumen menos calorías”.

