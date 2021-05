Una ola del llamado síndrome poscovid se ha levantado en países en los que han disminuido los casos agudos de la enfermedad. El también denominado PCS, por sus siglas en inglés, es un fenómeno de salud estudiado por especialistas, quienes están decididos a determinar los efectos a largo plazo del coronavirus.

El PCS ha sido definido por el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención de Gran Bretaña como “signos y síntomas que se desarrollan durante o después de una infección compatible con Covid-19, continúan durante más de 12 semanas y no se explican por un diagnóstico alternativo”.

La Oficina de Estadísticas Nacionales de Gran Bretaña (ONS) proyecta que un 14% de las personas que han dado positivo para Covid-19 tienen síntomas que pueden persistir hasta después de tres meses. En más del 90% de los casos la sintomatología original no fue tan grave, reporta Infobae.

A propósito de los detalles del informe de la ONS, el reconocido investigador, genetista norteamericano y editor en jefe de Medscape, Eric Topol, compartió en su cuenta de Twitter lo que considera es un excelente resumen sobre el síndrome poscovid, sus síntomas e impacto.

