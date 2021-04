El doctor en Ingeniería de la MIT y profesor de Química y Ciencias Medioambientales de la Universidad de Colorado en EE.UU, José Luis Jiménez, afirmó que desinfectar superficies tendría un impacto menor a la hora de combatir la propagación del Covid-19.

El español se ha dedicado a investigar el virus desde que comenzó la pandemia, y asegura a La Segunda que en este momento hay evidencia suficiente para aclarar que el virus se transmite por el aire, y no por superficies, cómo aseguró la OMS en su momento.

“El 28 de marzo la OMS sale a decir con bombos y platillos que es un hecho que el virus no va por el aire. Ese fue un error tremendo que ha causado muchos muertos”, explicó Jiménez, quién agregó “nos reunimos con el comité de la OMS y les dijimos que teníamos las pruebas. Se negaron a entenderlo y nos dieron con la puerta en las narices... Ahora sí conseguimos su atención, porque las pruebas que tenemos, desde agosto del año pasado, son abrumadoras”.

El académico, junto a 4 científicos más y liderados por la médica Trish Greenhalgh, profesora de la Universidad de Oxford, publicaron el estudio en el que definen 10 razones científicas que sostienen la teoría de que el virus se transmite por el aire. En el documento listan los casos de contagio entre personas que han estado en una misma habitación, pero no al mismo tiempo. Incluyen, además, la evidencia de la baja tasa de contagio que hay al aire libre, comparado con espacios cerrados, gracias a la ventilación.

Respecto a la sanitización de superficies manifestó que “este virus se transmite muy mal por superficies, no hace falta desinfectarlas”. De hecho, indicó que no vale la pena limpiar los objetos que provienen del supermercado porque “desinfectarlo todo no sirve para nada. Lo que sí, lavarse las manos debería quedar para siempre”.

Entonces, ¿cómo se contagia el virus?

José Luis Jiménez ejemplificó la forma de contagio como: “de algunos infectados, no de todos, sale un humo invisible con el que nos infectamos al respirarlo (...) y por qué la mascarilla, porque filtra ese humo. Y por qué te contagias menos al aire libre, porque ese humo se lo lleva el viento”.

¿Qué sí sirve?

Las medidas que se pueden tomar para evitar los contagios son: lavado de manos constante; uso de una buena mascarilla; priorizar las actividades al aire libre y ventilar constantemente los espacios cerrados.

La recomendación de Jiménez es a utilizar las mascarillas más ajustadas al rostro, para que no queden espacios de circulación de aire. “Las mascarillas N95 o FFP2 van bastante bien. Lo mejor son las mascarillas elastoméricas: tienen lo mejor de la N95, la tela, y le quitan lo que no funcionan muy bien, que no sellan muy bien porque ocupan silicona”, recomendó el académico al medio nacional.

Escuelas

Ante las posibilidades de que se regrese a clases, el doctor admitió que “en las escuelas sí hay riesgo de contagio”, pero su recomendación para los apoderados es en vez de gastar dinero en productos de desinfección de superficies, se haga en una buena mascarilla y se promueva su buen uso.

