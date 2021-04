Durante la jornada de este martes el veterinario, Sebastián Jiménez, explicó en Mucho Gusto los peligros de la vacuna “octuple” (contra covid en perros) al ser usada en personas.

La charla se debió a que un grupo de alrededor de 100 pacientes habrían sido inoculados por dos veterinarios con una vacuna usada contra enfermedades que afectan a los perros, entre ellas el Covid-19 canino, en la ciudad de Calama, región de Antofagasta.

Peligros de la vacuna canina

Tras un sumario emitido por la Seremi de Salud se reveló que personas recibieron la denominada vacuna "óctuple" que es utilizada en animales.

Jimenez aseguró que “si me inoculan con una vacuna para perros de alguna forma voy a producir una respuesta inmune, pero que me proteja de una enfermedad, no lo sé".

Además, sobre el peligro que se corre al ser inoculado con una vacuna para animales, aseveró que no es "inocuo de ninguna forma, pero como no hay investigaciones no lo puedo asegurar, porque es una vacuna hecha. Si esto fue el año pasado, quizá ya pasó, pero pueden tener reacciones alérgicas a futuro".

Aplican multa de 200 UTM

Tras la situación, se abrió una investigación sanitaria que determinó a aplicar a la veterinaria que administró las vacunas una multa de 200 UTM debido a "gravísimas infracciones a la normativa, por haber inoculado vacunas de uso veterinario en seres humanos, sin la correspondiente autorización".

Según detallaron desde la Seremi de Salud, ambos casos serán indagados por la Fiscalía local.