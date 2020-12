En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus ha circulado mucha información relacionada con Bill Gates y su supuesto propósito de reducir la población mundial, usando como excusa la pandemia.

De las tantas noticias que circulan, se ubica una que asegura que el fundador de Microsoft y uno de los hombres más millonarios del orbe quiere llevar adelante dicha reducción a través de las vacunas con un microchip o algún componente que mate lentamente a las personas.

¿Cuál es el origen del rumor de Bill Gates?

En 2010, en una charla TED llamada "Innovando hasta cero", Bill Gates habló sobre cómo la energía y el dióxido de carbono emitido por nuestros sistemas energéticos, impactan en la población. Y cómo necesitamos "milagros enérgicos" a través de la innovación para llegar a cero emisiones de CO2.

Cerca del minuto 4:30 del dicurso mencionó la "necesidad" de disminuir la cifra de la población en un 10 o un 15%, pero no se refiere a que él quiere hacerlo, sino que es una de las cuatro variables posibles para reducir el CO2 del planeta.

En la actividad, Gates hizo referencia a la ecuación CO2 = P x S x E x C, donde el dióxido de carbono es una función de cuatro variables: personas, servicios, eficiencia y emisiones de CO2 por unidad de energía, respectivamente. También enfatiza en que necesitamos llegar a cero y para lograrlo una de las variables tiene que llegar a este número.

Captura conferencia

La variante "personas" (P) apunta a la cantidad de individuos que viven en el planeta Tierra. Fue justo aquí donde se originó el rumor, cuando dijo: "si hacemos un gran trabajo en nuevas vacunas, cuidado de salud, y servicios de salud reproductivos podríamos disminuir esa cifra, quizás, 10 o 15%, pero allí vemos un incremento aproximado de 1,3". Sin embargo, reconoce que este número no puede llegar a cero y que, por el contrario, está en aumento.

En segundo lugar, tenemos "los servicios de las personas" (S) que se refiere a todo lo que usan las y los ciudadanos a diario: alimento, abrigo, televisión, calefacción, etc. Al respecto, Gates enfatizó en que son elementos muy buenos y eliminar la pobreza significa prestar estos servicios a casi todo el mundo, por lo que es positivo que este número aumente.

Otra variante es "la eficiencia (E)" y alude a la energía para cada servicio. Al respecto, el creador de Microsoft manifiesta que en esta hay una buena noticia, ya que es algo que no está aumentando. Gracias a varios inventos, nuevas formas de crear iluminación, diferentes maneras de construir, entre otras cosas, hay muchos servicios en los que se puede reducir, pero no va a solucionar el problema.

El cuarto factor es la "cantidad de CO2 emitido por cada unidad de energía" (C). Esto se refiere a la cantidad de dióxido de carbono que se libera al medio ambiente por cada unidad de energía que se demanda para brindar los servicios que usa la población.

Este último factor es la clave, según Gates, ya que técnicamente es imposible reducir la población mundial a cero, eliminar el uso de energía para los servicios o deshacerse de la eficiencia.

Un tema medioambiental

¿Cómo podemos reducir las emisiones a cero? Las nuevas energías renovables y la nuclear son las únicas que no emiten CO2, por lo que Gates asegura que debemos crear un nuevo sistema y necesitamos “milagros energéticos”. El magnate precisa que se debe invertir en investigación y simultáneamente crear un mercado que incentive la reducción de las emisiones de dióxido de carbono del sistema de energía.

Raúl Cordero, experto en cambio climático y académico de la Universidad de Santiago de Chile, asegura que "al final el problema no es la población, tampoco son los servicios, la clave está en que la energía tiene que ser producida con cero emisión de CO2 por unidad de energía producida. Toda la energía tiene que pasar a ser renovable".

Cordero afirma que debemos llegar a cero, ya que de lo contrario la temperatura va a seguir aumentando y el planeta se va a calentar más de dos grados Celsius. "Tenemos tres décadas para parar y si no se logra, nos esperan escenarios muy malos", añade.

¿Se puede implantar un microchip con las vacunas contra el Covid-19?

Los rumores sobre la implantación de microchips rastreables en la población empezó en marzo, después de que Gates respondió varias preguntas por medio de Reddit y mencionó en un AMA (Ask Me Anything) que en el futuro "tendremos certificados digitales", lo cual consta en su blog personal.

Sin embargo, en ningún momento se hace mención a "cápsulas implantables" o "microchips". Esto sería una mala interpretación respecto al futuro uso de "certificados digitales para mostrar quién se recuperó o se hizo la prueba recientemente o, cuando tengamos una vacuna, quién la recibió".

Lo más cercano a las teorías conspirativas sobre la implantación de chips, es un estudio publicado en diciembre de 2019 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y parcialmente financiado por la Fundación Gates. En este se anuncia el desarrollo de un tinte especializado, que administrado junto con una vacuna, podría permitir el almacenamiento “en el paciente” del historial de vacunación. Se les llaman tatuajes cuánticos.

Los datos se almacenarían en un patrón de tinte invisible a simple vista. Según el MIT, el tinte "consiste en nanocristales llamados puntos cuánticos, los que pueden permanecer durante al menos cinco años debajo de la piel, donde emite luz infrarroja cercana que puede ser detectada por un teléfono inteligente especialmente equipado".

Es sencillo. La vacuna la están investigando muchos laboratorios, ahí Bill Gates no pinta nada. Cuando os vayan a vacunar solo tenéis que solicitar que os enseñen la cajita de la dosis. Si está como mal abiertilla por una esquina, es que la abierto Bill para meterle un microchip. pic.twitter.com/4cNOur5tUE — David Pareja (@davidpareja) November 13, 2020

Bill Gates quiere controlarte con los microchips pic.twitter.com/Db8schvMCD — David Pareja (@davidpareja) November 12, 2020

Del estudio a la realidad

Ángel Abusleme, PhD en microelectrónica y Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica UC, explicó que es posible crear microchips que sean implantados dentro de las personas, los cuales deben ser recubiertos por un encapsulado que evita el contacto eléctrico, reacciones químicas y daño a los tejidos.

Además, Abusleme dice que los microchips que existen actualmente tienen el tamaño aproximado de un grano de arroz, por lo que la aguja necesaria para implantar sería bastante gruesa. "Es imposible que con la tecnología actual puedas hacer chips realmente microscópicos, invisibles al ojo desnudo y que tengan alguna funcionalidad al ser implantados en el cuerpo humano", agregó.

En cuanto a si el microchip puede generar señales para producir estímulos particulares, se debe conectar al órgano con electrodos y eso requiere una cirugía de precisión, como por ejemplo, un marcapasos sobre el corazón. Abusleme añade que para "controlar la actividad cerebral es algo que todavía no podemos hacer ni en los mejores escenarios, mucho menos lo vamos a lograr con un chip furtivo que se conecta solo".

Finalmente, Bill Gates no busca reducir la población, sino que busca reducir los niveles de CO2 y así disminuir la pobreza, por lo que el video fue sacado de contexto. Por otra parte, tampoco busca implantar microchips en la población mundial sin su consentimiento, ya que tampoco es técnicamente posible.