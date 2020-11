En medio de la pandemia por el coronavirus, Bolivia encendió sus alarmas a causa de la reaparición de un virus, capaz de causar complicaciones parecidas al Ébola.

El Chapare pertenece a los arenavirus como el Lassa o el Mapucho, patógenos potencialmente peligrosos para los seres humanos que, entre las complicaciones más delicadas que provoca se encuentra la fiebre hemorrágica.

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), al haber pocos casos documentados de personas con esta enfermedad, todavía existen ciertas incógnitas sobre la progresión de los síntomas y el periodo de incubación.

Aunque el virus se mantiene en estudio, el sitio español 20minutos.es sostiene que los especialistas han identificado algunos síntomas relacionados con la enfermedad y también cómo se transmite a las personas mediante el contacto directo con roedores infectados o de forma indirecta por el contacto con su orina o heces.

Entre las complicaciones que genera se encuentran las fiebres hemorrágicas y alteraciones graves en diversos órganos del cuerpo.

De acuerdo a los casos del 2019, los pacientes presentaron fiebre, dolor abdominal, vómitos, encías sangrantes, erupción cutánea y dolor por detrás de los ojos, señala la doctora Caitlin Cossaboom, epidemióloga de División de Patógenos y Patología de Consecuencias Altas del CDC.

In 2019 a mysterious and deadly disease seen only once in humans, infected five people in Bolivia’s capital city, La Paz. How can we detect and prevent future outbreaks of the Chapare virus? Learn more #TropMed20 https://t.co/kPyOXlbKZc