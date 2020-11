Desde el pasado mes de octubre de este 2020, por redes sociales comenzó a circular información sobre una supuesta contradicción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los confinamientos. Para ser más específicos, la instancia habría recomendado no usar las cuarentenas como medida primordial para prevenir los contagios a causa del coronavirus.

Esta postura no es del todo cierta. Desde marzo del año en curso, la OMS ha insistido en aislar a los infectados, dejar en cuarentena a los contactos estrechos y así disminuir la propagación del virus.

La polémica salió a la luz luego que el doctor David Nabarro, delegado especial de la OMS para el Covid-19 en Europa, en una entrevista para el medio británico The Spectator señaló: "nosotros en la OMS no abogamos por los confinamientos como el principal medio de control de este virus. Los encierros sólo tienen una consecuencia que nunca se debe menospreciar, y es hacer que la gente pobre sea muchísimo más pobre".

Nabarro también apeló a los líderes mundiales para que "dejen de utilizar el bloqueo como método de control principal" y explicó que el confinamiento sirve para "ganar tiempo para organizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud, que están agotados".

Estas declaraciones generaron controversia respecto a la aplicación de cuarentenas para frenar la propagación del coronavirus. Incluso el presidente Donald Trump utilizó la entrevista para asegurar en Twitter que la OMS finalmente le dio la razón y les pidió a sus gobernadores demócratas que abran sus Estados.

The World Health Organization just admitted that I was right. Lockdowns are killing countries all over the world. The cure cannot be worse than the problem itself. Open up your states, Democrat governors. Open up New York. A long battle, but they finally did the right thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

La OMS le terminó dando la razón a @realDonaldTrump y a @jairbolsonaro . Piden que no usen los confinamientos y confirma lo que venían haciendo muchos países. Triunfa la LIBERTAD.✌🏻✅ pic.twitter.com/KTmanjBe6X — Ignacio Pou 🇺🇾 (@IgnacioPou1) October 12, 2020

¿Qué más dijo el doctor Nabarro?

Respecto a las declaraciones de Nabarro, el 13 de octubre, la OMS escribió en Twitter que los confinamientos masivos "no son sostenibles, son necesarios para suprimir rápidamente el virus y evitar que los sistemas de salud se vean abrumados".

La organización agregó que "debido a sus graves impactos económicos, sociales y de salud más amplios, los bloqueos deben tener una duración limitada. Se utilizan mejor para prepararse para medidas de salud pública a más largo plazo".

We are aware that lockdowns are again a topic of discussion as countries deal with surges of #COVID19.

We understand that sometimes such measures - although not sustainable - are needed to swiftly suppress the virus and avoid health systems being overwhelmed. — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 13, 2020

Previamente, la organización ya se había pronunciado sobre las cuarentenas totales o "lockdowns", advirtiendo sobre sus efectos a largo plazo. El 25 de marzo, mediante Twitter y un comunicado, la OMS hizo un llamado a quedarse en casa para "ganar tiempo y reducir la presión sobre los sistemas de salud".

Semanas más tarde, el 14 de abril, la organización publicó un documento donde recomiendan una estrategia mundial de respuesta al Covid-19. En cuanto a los países que han llegado a medidas de confinamiento, les pide que planifiquen una transición gradual de la situación.

Meses después, en agosto, la jefa de Programas de Emergencias Sanitarias de la OMS, Maria Van Kerkhove, se refirió a los confinamientos en entrevista para The Telegraph. En esta conversación declaró que "el bloqueo no es algo que la OMS recomendó, pero necesitaban ser utilizados en varios países porque los brotes estaban creciendo muy rápido" y que esperaban "que los países no tengan que volver a aplicar los bloqueos nacionales".

"Asking people to stay at home and shutting down population movement is buying time and reducing the pressure on health systems.



But on their own, these measures will not extinguish epidemics"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 25, 2020

¿Por qué en Chile se llegó a un confinamiento masivo?

El vicepresidente de la Sociedad Chilena de Epidemiología, Manuel Najera, dice que en nuestro continente la inversión en salud pública es muy baja en general. A vista del experto, no tenemos instalada la "vigilancia de primera lógica, de control de brote inmediato, de tener gente capaz de hacer una respuesta rápida para evitar que el brote crezca".

Además, Najera opina que en Chile no se tomaron las medidas a tiempo, como sí pasó en Uruguay que cerraron las fronteras. "Fuimos muy lentos, nos demoramos en cerrar las fronteras. Entró una cantidad gigantesca de personas contagiadas desde Europa durante la primera quincena de marzo, lo que nos condicionó para tener un control".

Leonardo Siri, jefe de Infectología Hospital La Florida y Clínica Bupa Santiago, explica que el confinamiento masivo no debe ser mirado como una medida en sí para manejar la pandemia, sino que tiene que ser una medida cuando se enfrentan dos escenarios:

Cuando se sabe que con una cuarentena estricta se puede erradicar la enfermedad, como lo hizo Uruguay y Nueva Zelanda. Como una medida de salvataje, cuando se tiene una alta tasa de infección y se quiere volver a ordenar las medidas sanitarias generales".

Finalmente, las repercusiones causadas por Nabarro no tienen mayor trascendencia, ya que la OMS nunca ha recomendado el confinamiento masivo como una medida para manejar la pandemia, pero lo que sí ha recomendado es poner en cuarentena a los casos activos de Covid-19 y a las personas que tuvieron contacto estrecho con ellos.