Se estima que un 50% de los chilenos tienen molestias estomacales que están relacionadas con el consumo de lácteos.

Malestares que afectan tanto a los adultos como a los niños y que llevan a muchas personas a dejar los lácteos sin buscar mayores alternativas.

"Había distensión abdominal, había dolor, podía haber mayor cantidad de flatulencia y la gente dejaba de consumirlos, porque se autodiagnosticaba intolerante a la lactosa", explica la doctora Karin Scheuch, del programa Alergia Proteína de la Leche.

La leche que promete revolucionar la industria

Sin embargo, la ciencia hoy sorprende con un nuevo tipo de leche. Se trata de una más digestible y que proviene directo de las vacas, sin pasar por procesos químicos: La leche A2.

Este alimento podría provocar menos alergias y dolores estomacales. Molestias que surgen debido a la ausencia de la proteína A2 en la leche que consumen día a día la mayoría de los chilenos.

"Esta es una leche que debe ser de vacas que tengan el gen para provocar leche A2. Para eso tenemos que tener un toro A2 y una vaca A2 para que las crías sean idealmente A2. Así aseguramos esta proteína 100%", asegura Scheuch.

Investigación en Chile

En Chile ya se trabaja de manera incipiente para tener rebaños de vacas A2. Si bien la investigación mundial no tiene más de 20 años, en Nueva Zelanda ya se han hecho pruebas que demuestran mayor tolerancia a este alimento.

"Todos los que sufran estas molestias, como distensión abdominal y meteorismo, y un buen número de intolerantes autodiagnosticados a la lactosa se van a dar cuenta que no era un problema a la lactosa y podrán consumir leche, cuyo consumo per cápita es bajo, no alcanza a cumplir los requerimientos que las recomendaciones nos exigen", indica la doctora.

Beneficiosa para los niños

"La industria de las fórmulas alimenticias para bebés también lo están tomando", para evitar colicos, agrega.

Con este avance científico se espera que la leche A2 se convierta en una realidad durante los próximos meses en Chile. Un producto tan natural como el que ya conocemos y que vendría a revolucionar la industria de los lácteos en nuestro país.