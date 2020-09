Varios suplementos para activar la memoria están en el foco de las autoridades de salud en Estados Unidos por contener sustancias experimentales o no aprobadas.

Los investigadores encontraron cinco de esos fármacos, conocidos como "nootropics", "fármacos inteligentes" o "potenciadores cognitivos".

"Los suplementos cognitivos de venta libre son populares porque prometen una mente más aguda, pero no están tan regulados como los medicamentos farmacéuticos", explicó el autor del estudio, Pieter A. Cohen, de la Escuela de Medicina de Harvard.

Los efectos secundarios

Por ejemplo, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) emitió una advertencia de que las mujeres en edad fértil no deben consumir vinpocetina.

Precisaron que los efectos secundarios incluyen aumento y disminución de la presión arterial, agitación, sedación y que algunos casos pueden llegar a hospitalización.

"No solo detectamos cinco medicamentos no aprobados en estos productos, sino que también detectamos varios medicamentos que no se mencionaban en las etiquetas y encontramos dosis de medicamentos no aprobados que eran hasta cuatro veces más altas que lo que se consideraría una dosis típica" dijo Cohen.

Este nuevo estudio, publicado en la revista Neurology: Clinical Practice, advierte que estos productos de venta libre son potencialmente peligrosos porque se suelen consumir sin seguimiento especializado o peor, combinados con otros medicamentos.