El director ejecutivo del mayor fabricante de vacunas del mundo advirtió que no habrá suficientes fórmulas contra el coronavirus disponibles para inocular a toda la población mundial antes del 2024.

El director ejecutivo del Serum Institute of India, Adar Poonawalla, sostuvo en una entrevista con el diario Financial Times que, las empresas farmacéuticas no están aumentando la capacidad de producción con la rapidez suficiente para lograr vacunar a toda la población de los distintos países del mundo.

"No hay suficientes vacunas Covid para todos hasta 2024. Pasarán de cuatro a cinco años hasta que todos la reciban", aseguró Poonawalla.

El especialista precisó que si se necesitasen dos dosis de la vacuna del coronavirus, como la del sarampión o la del rotavirus, se necesitarán 15 millones de dosis para abarcar a toda la población del mundo, razón por la cual no todas las personas recibirán el medicamento de inmediato.

"Sé que el mundo quiere ser optimista al respecto, (pero) no he oído de nadie que se acerque ni siquiera a ese (nivel de producción) en este momento", enfatizó Poonawalla durante la entrevista.

Con este panorama planteado por el director de Serum Institute of India, se generan serias dudas sobre las afirmaciones de muchos políticos que han planteado la posibilidad de tener una vacuna lista para los próximos meses.

A lo anterior se le suma la preocupación por los pedidos anticipados de dosis de las vacunas por parte de Estados Unidos y Europa, que parecieran estar acaparando las fórmulas y dejando al final de la fila a muchas otras naciones.

El Serum Institute, cuya sede se encuentra en India, se ha asociado con cinco empresas farmacéuticas internacionales, incluidas AstraZeneca y Novavax, para desarrollar una vacuna Covid-19 y se ha comprometido a producir mil millones de dosis, de las cuales se ha comprometido la mitad a este país.

La compañía también se ha asociado con el Instituto de Investigación Gamaleya de Rusia para fabricar la vacuna "Sputnik".

