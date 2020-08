Aunque parezca increíble, fue en el año de 1938 que la Universidad de Harvard inició su estudio Desarrollo Adulto para determinar qué cosas, que factores o cuáles situaciones hacen feliz al ser humano.

Para ese momento, 700 hombres jóvenes participaron en la investigación que ha sostenido la casa de estudio por 80 años y en el que ahora analizan a miles de hombres y mujeres, hijos de los primeros voluntarios.

El psiquiatra estadounidense Robert Waldinger, también es maestro zen, es el actual director del estudio, el cuarto desde su inicio, según consignó el sitio Semana.

Las relaciones son claves

La charla que Waldinger dio sobre el proyecto, "Qué es una buena vida: lecciones del estudio más prolongado sobre la felicidad", se volvió sensación en internet y ha sido descargada más de 11 millones de veces.

"Hay muchas conclusiones de este estudio", dijo Waldinger en una entrevista con la BBC Mundo. "Pero lo fundamental, que vemos una y otra vez, es que lo importante para mantenernos felices y saludables a lo largo de la vida, es la calidad de nuestras relaciones".

De acuerdo al especialista, a lo largo del estudio se han encontrado que en "las personas más satisfechas en sus relaciones, más conectadas a otros, su cuerpo y su cerebro se mantienen saludables por más tiempo".

El académico apuntó que "una relación de buena calidad significa una relación en la que te sientes seguro, en la que puedes ser tú mismo. Claro que ninguna relación es ideal, pero esas son cualidades que hacen que la gente florezca".

Las preguntas que nos planteamos

El maestro Zen comentó en la entrevista que, mientras nos encontramos en la búsqueda de la felicidad, es normal plantearse las siguientes interrogantes: "¿Estoy haciendo cosas que tienen un significado para mí? ¿Estoy haciendo cosas que me hacen sentir que importo en el mundo?".

En este sentido, señaló que no se trata "de estar contentos en cada momento, porque eso es imposible y todos tenemos días, semanas o años difíciles"

Por otra parte, el especialista manifestó que el estudio muestra que nuestra felicidad no necesariamente va a depender de la cantidad de dinero que tengamos como ingreso.

"No estamos diciendo que no puedas proponerte ganar más dinero o estar orgulloso de tu trabajo y que otros lo noten. Pero es importante no esperar que tu felicidad dependa de esas cosas", dijo.