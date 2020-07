Un análisis de sangre podría diagnosticar el Alzheimer de manera temprana, según un estudio publicado JAMA Network Open y presentada en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer.

De acuerdo al The New York Times, este avance podría acelerar la investigación para hallar un tratamiento oportuno para esta enfermedad y ayudar en el diagnóstico de pacientes con demencia sin recurrir a tomografías resonancias magnéticas o a otros métodos que son muchos más invasivos.

"Este análisis de sangre predice de manera muy precisa quién tiene la enfermedad de Alzheimer en el cerebro, incluidas las personas que parecen ser normales", afirmó el doctor Michael Weiner, investigador de la enfermedad de Alzheimer en la Universidad de California, San Francisco, quien no participó en el estudio.

El doctor Weiner apuntó: "no es una cura, no es un tratamiento, pero no se puede tratar la enfermedad sin poder diagnosticarla. Y el diagnóstico preciso y de bajo costo es realmente emocionante, por lo que es un gran avance".

Luego que se diera a conocer la noticia este martes 28 de julio, los investigadores involucrados en el estudio señalaron que la prueba de sangre podría estar disponible para su uso clínico en tan sólo dos o tres años.

Por otra parte, manifestaron que los análisis de sangre acelerarían la búsqueda de nuevas terapias para tratar la enfermedad. Sin embargo, advirtieron que la capacidad de diagnosticar el Alzheimer con esta prueba rápida también intensificaría los dilemas éticos y emocionales para las personas que decidan saber si tienen una enfermedad que aún no tiene cura o tratamiento.

La prueba, explicaron los expertos, permite realizar una medida de la proteína tau presente en el cerebro y que es la causante de la condición que afecta a gran parte de la población adulto mayor.

Para llegar a sus conclusiones, los doctores trabajaron con una población de 1.402 personas de tres grupos diferentes en Suecia, Colombia y los Estados Unidos.

Si bien es cierto que los resultados de la pesquisa son muy alentadores para la comunidad científica, los especialistas destacaron que tendrían que realizarse otros ensayos clínicos en más poblaciones, incluidas aquellas que reflejan una mayor diversidad racial y étnica.

