Usualmente, la población más afectada con cáncer de cabeza y cuello solían ser adultos en edades comprendidas entre los 50 a 60 años con antecedentes de consumo de tabaco y alcohol. Sin embargo, y de acuerdo a los especialistas, actualmente existen más pacientes menores de 40 años que presentan la enfermedad, los cuales, en su mayoría son portadores del Virus del Papiloma Humano (VPH).

"Desde hace algunos años ha aumentado la aparición en un grupo de pacientes más jóvenes de lo que habitualmente uno veía en los pacientes con este tipo de cáncer. En ellos el común denominador es la presencia del VPH, el mismo que causa la infección genital y el cáncer de cuello de útero en la mujer, por lo que la vía de transmisión por sexo oral desprotegido es un factor de riesgo importante para esta enfermedad", sostuvo Marcelo Veloso Olivares, cirujano oncólogo y presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía de Cabeza y Cuello y Plástica Maxilo-Facial.

Dentro de los subsitios de ubicación del cáncer de cabeza y cuello, los expertos han notado una mayor incidencia de la enfermedad en la zona orofaringe. Y es que justamente en esta ubicación, este cáncer está directamente relacionado con el VPH, virus que se manifiesta con tumores en la faringe, la base de la lengua y las amígdalas.

La importancia de las medidas de protección

De acuerdo al doctor Veloso "hay varios mitos asociados a este tipo de cáncer. Lo han relacionado como el cáncer de los rockeros porque al tener como factores de riesgo el tabaco y el alcohol, se le asocia a la conocida frase 'sexo, alcohol, drogas y rock and roll'. El problema es que los jóvenes lo ven como algo lejano, dicen 'a mí no me va a pasar' o 'de algo hay que morirse'".

Sin embargo, para el especialista, quien recordó que este lunes es el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, "todas esas son creencias que no toman la verdadera dimensión de lo que es este tipo de cáncer, entonces no siempre se consideran medidas de protección durante las relaciones sexuales orales. Nuestro llamado como Sociedad Médica es a tomar conciencia e informarse para llegar a tiempo y prevenir".

El tratamiento

Por otra parte, y en lo que respecta al tratamiento, el médico precisó que, principalmente, se maneja bajo la figura multimodal, es decir se puede manejar con los siguientes procedimientos: cirugía, radioterapia y quimioterapia.

No obstante, recientemente se está usando una terapia prometedora en su cura, conocida con el nombre de inmunoterapia. Esta opción de tratamiento otorga mayor sobrevida y calidad de vida en aquellos pacientes que antes no tenían opción.

Se debe considerar, además, que cuando se detecta en etapas precoces, la sobrevivencia es mayor al 80%, por lo que la detección precoz es de vital importancia. Sin embargo, más de la mitad de los casos consultan en forma tardía con cánceres ya avanzados.

Finalmente, el doctor Veloso recomendó que una forma de prevenir el cáncer orofaríngeo (incluido en el cáncer de cabeza y cuello) es mantener relaciones sexuales (orales) con prevención (preservativos), la inmunización (vacunación contra el VPH), seguir una dieta balanceada (especialmente con atención en vitaminas A y C), mantener una buena higiene bucal y evitar las infecciones.