La dependencia emocional es una adicción a los vínculos de pareja, en los cuales las personas desarrollan un apego excesivo hacia quienes tienen un sentimiento de amor. Al igual que en las adicciones, la persona genera una necesidad vital hacia el vínculo, debido a que el refuerzo y seguridad que este le provee le resulta imprescindible para realizar cualquier actividad en su vida. La persona dependiente necesita sentirse aceptado, reconocido, elegido por parte de su pareja en todo momento, se caracteriza por un apego ansioso y autodestructivo hacia los vínculos.

La psicóloga clínica especialista en psicoterapia femenina y temáticas de género, Paula Hormazábal, explica los síntomas emocionales que indican que puedes estar sufriendo una dependencia emocional hacia tu pareja u otro vínculo:

1.- No le das espacio: No consigues disfrutar ni ser feliz si no es a través de otra persona, por lo que siempre quieres estar con tu pareja sin dejarle su espacio. “Cuando no estás con tu pareja, sientes inseguridad, irritabilidad, angustia, vulnerabilidad y desmotivación para hacer otras actividades que incluso te gustan”, señala Paula Hormazábal.

2.- Tienes pensamientos o creencias que te limitan: Estos te hacen sentir impotente y muchas veces incapaz de seguir adelante. “Las personas que tienen dependencia emocional poseen poca o nula capacidad de tomar decisiones, escasos propósitos personales, incluso la pérdida del sentido de vida”, manifiesta la psicóloga.

3.- Si no te presta atención, piensas que ya no te quiere: Además no paras de pensar en tu pareja, cualquier acontecimiento por insignificante que sea te hace pensar excesiva y obsesivamente en ello.

4.- Te alejas de tu círculo más cercano: Evades el contacto con tus amigos, familiares, etc., ya que al centrarte tanto en tu pareja, empiezas a tener cierta dificultad para relacionarte con otras personas.“Cualquier actividad que hagas con otras personas en el tiempo que puedes estar con tu pareja, te parece aburrida, monótona y una pérdida de tiempo”, enfatiza la especialista en psicoterapia femenina y temáticas de género.

5.- Sientes celos y eres posesivo: El temor obsesivo a perder el vínculo y la fuerte inseguridad hacia ti mismo, te hace pensar continuamente que tu pareja te engaña o puede dejarte en cualquier momento o en cualquier situación por otra persona, por lo que necesitas saber todo el tiempo dónde y con quién está, ajustas todas tus actividades para que calcen con las de tu pareja.

6.- No te atreves a contradecir los gustos de tu pareja: “Aunque a ti no te parezcan bien, tampoco expresas tus opiniones por temor a contrariar a tu pareja o parecerle poco inteligente”, explica la psicóloga.

7.- Sientes temor a hacer cambios en tu vida: “No estás dispuesto a comprometerte con ningún proceso personal de transformación, ya que tienes inseguridad, sensación de desamparo o de no ser suficiente, por lo que finalmente te quedas entrampado y no haces los cambios que necesitas”, puntualiza.

Los efectos negativos

Estos 7 síntomas de desconexión con tu autoestima indican que estás en una dependencia emocional hacia tu pareja, lo que te hace sentir cautivo en una relación, sin poder tener claridad para tomar un camino en tu vida.

“Esto provoca que tu carácter, personalidad y empoderamiento se debiliten, y confíes solamente en personas, situaciones o cosas, pasando tú a segundo plano”, explica la especialista.

Las causas más comunes

Hormazábal señala que entre las principales causas para desarrollar una "dependencia emocional" está, en primer lugar, una baja autoestima, provocada muchas veces por vínculos primarios maternos - paternos ambivalente o ansiosos, miedo a estar solo o a ser abandonado y una dinámica familiar de la infancia que en la mayoría de los casos ha sido disfuncional o traumática.

La especialista explica que las mujeres sufren más este patrón que los hombres: “Las mujeres somos más proclives a desarrollar dependencia emocional, por factores socioculturales de género, en el cual la mujer lamentablemente no ha tenido un rol de equidad en torno a elegir y desarrollar un empoderamiento que le permita el desarrollo en equilibrio con los hombres”, comenta.

¿Cómo superar la dependencia emocional?

Para superar la dependencia emocional, la especialista sostiene que primero debes hacerte consciente de que existe el problema y que tus relaciones están afectadas por ello. Comprender que se trata de una adicción, aunque suene duro, por ello en la mayoría de los casos se hace imprescindible un proceso de psicoterapia que de soporte a síntomas de abstinencia emocional.

“El trabajo psicoterapéutico permite la elaboración de nuevas estrategias de conducta frente a los vínculos y que apuntan al propio desarrollo de tu capacidad personal y el autocuidado, elementos básicos en la construcción de una autoestima sana”, señala.

Hormazábal agrega que es relevante tener un propósito vital que te devuelva el sentido a la vida, aceptándote y comenzando un camino nuevo, trabajando fuertemente en mejorar tu autoestima. "Esto disminuirá el apego excesivo a las personas y te hará sostener la autosuficiencia y confianza en ti mismo", concluye.