La empresa fabricante de autos eléctricos Tesla ha formado parte de esas compañías que han unido esfuerzos para combatir el Covid-19. Primero con la donación de respiradores a pacientes con el virus, y ahora con la fabricación de impresoras móviles de moléculas que ayudarán en la elaboración de la vacuna contra esa enfermedad.

El multimillonario sudafricano Elon Musk explicó en su cuenta de Twitter que los equipos de su compañía, que definió como “microfactorías de ARN” (ácido ribonucleico), formarán parte de las investigaciones que desarrolla la empresa alemana CureVac.

Tesla, as a side project, is building RNA microfactories for CureVac & possibly others