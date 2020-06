¿Qué pasó?

De acuerdo a cifras difundidas por el Ministerio de Salud un 19% de los pacientes hospitalizados por el coronavirus tienen diabetes como enfermedad persistente, condición que agrava la salud de las personas contagiadas con el SARS- CoV-2.

En entrevista con Meganoticias.cl, el doctor Rodolfo Lahsen, Diabetólogo del Centro de Diabetes de Clínica Las Condes, señaló que "tanto la diabetes como la hipertensión arterial y la obesidad agravan los síntomas del coronavirus, ya que producen en el organismo una respuesta inflamatoria crónica subclínica o 'silenciosa', que se suma a la respuesta propiamente tal del organismo al virus".

Sin embargo, no solo se trata que el coronavirus agrave a un paciente con diabetes, sino que también es capaz de desencadenarla en una persona sana y así lo sostiene un estudio publicado recientemente en la revista New England Journal of Medicine.

Pero, ¿cómo puede pasar esto?

El doctor Lahsen manifestó que "se ha observado que el coronavirus podría provocar la destrucción de las células beta pancreáticas, que producen la insulina", lo que desencadenaría una diabetes.

Por otro lado, "la respuesta inflamatoria del individuo (con coronavirus) sumado al uso de corticoides (muchas veces necesarios para salvar la vida) provocan un estado de resistencia a la insulina, lo cual va a agravar una diabetes previa o a desencadenar una diabetes en una persona que no la tenía previamente. Esta diabetes en algunos casos puede remitir después de algunas semanas, por lo que es necesario el seguimiento del paciente por un equipo especialista".

Ante esta situación, el diabetólogo sostiene que es importante que las personas con diabetes y los enfermos crónicos en general hagan un esfuerzo por mantener controlada su patología, junto con las recomendaciones de distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos.

Recomendaciones nutricionales

Al respecto, Jessica Lorenzo, Nutricionista de la Universidad de Buenos Aires y Gerente Médico Senior para Abbott en Chile, comentó que "la terapia nutricional puede desempeñar un papel clave para que las personas que viven con diabetes tengan un mejor control de su condición, de su nivel glicémico, y mejorar los resultados de su salud".

La nutricionista destacó que para evitar que su condición de salud se agrave, los pacientes diabéticos "infectados con Covid-19, deberían esforzarse por mantener los niveles de azúcar en la sangre dentro de los rangos indicados por los profesionales de la salud. Las personas pueden trabajar en estrecha colaboración con sus médicos si el virus afecta su apetito o capacidad de comer".

Además, Lorenzo advirtió que, independientemente, "que la persona tenga diabetes tipo 1 o tipo 2, en estas situaciones de enfermedad o estrés, los niveles de glucosa en la sangre pueden subir o bajar rápidamente". Por lo tanto es recomendable:

Realizar los controles de glucemia con frecuencia.

Cumplir con el esquema de su medicación habitual para el control de la diabetes.

Controlar variaciones en la ingesta. Si ha disminuido el apetito, debe consultar con su médico, ya que puede necesitar modificar la dosis de sus medicamentos.

Mantenerse hidratados, beber al menos 1 vaso de agua por hora.

Tratar de mantenerse activo haciendo ejercicios de diferente intensidad en el hogar.

