¿Qué pasó?

De acuerdo a los especialistas, la temperatura normal del cuerpo debería variar entre los 36 y 37°C. Distintos estudios, de hecho, han demostrado que el mantener este rango permite protegernos de infecciones por virus, bacterias y hongos.

Aunque la temperatura media normal en los seres humanos se sitúa entre los 36,4 °C y los 36,7 °C, es necesario tener en cuenta que este número es la mediana desde el punto de vista estadístico, esto significa que muchas personas pueden tener la temperatura un poco más baja o un poco más alta, sostuvo la hepatóloga María Trapero Marugán al diario El País.

¿Cuándo es hipotermia ?

Teniendo en cuenta estos valores, los expertos alertan que cuando el cuerpo humano mantiene temperaturas entre los 35°C o más bajas es necesario activar las alarmas , pues esto significa que estamos bajo la presencia de una hipotermia.

La Mayo Clinic sostiene que la hipotermia "es una urgencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce, lo que provoca una peligrosa disminución de la temperatura corporal".

Por lo general, esto puede ocurrir cuando las personas se exponen al frío ambiental. También las hipoglucemias, cifras bajas de glucosa en sangre, son causante de esta condición; así como el consumo de alcohol.

Las bebidas alcohólicas afectan al sistema nervioso central, es decir, "adormecen" el cerebro y hacen que este no se percate de que tienes frío. Hay muchas personas que creen que el alcohol sirve para combatir el frío, pero es todo lo contrario. Cuando consumes una bebida alcohólica tienes sensación de rubor y calor nada más ingerirla por que al llegar al estómago pasa muy deprisa a la sangre, explicó la especialista.

Temperatura e infecciones

Otra de las dudas que aflora con respecto al tema de la temperatura corporal, es aquella que está relacionada a las infecciones, es decir ¿Si soy de temperatura baja estoy más propenso a las infecciones?

Para la hematóloga, la respuesta es que no hay diferencia si hablamos de una temperatura por encima de 35,5 °C. Pero sí hay más riesgo de hipotermia, cuando estos niveles están por debajo de los 35 °C. "Por ejemplo, por protocolo médico, cuando una persona se cae al agua fría, lo primero que tenemos que hacer es ver si respira o no, si su corazón late, etc; después, debemos aumentarle la temperatura y el siguiente paso es prevenir las infecciones, con antibióticos profilácticos", dijo.

Finalmente, y en lo que respecta a subir la temperatura, Trapero Marugán expresó: "siempre, para combatir la baja temperatura hay que tratar de aislarse del frío (ponerse más ropa de abrigo, evitar la humedad), introducir calor en el cuerpo (beber algo caliente sin alcohol) y generar calor (moverse, hacer ejercicio o comer algún alimento que nos aporte calorías)".