¿Qué pasó?

El uso prolongado de las mascarillas ha cambiado algunas rutinas en el cuidado de la piel. Para no mancharlas y porque realmente el rostro casi no se ve, muchas mujeres no se están maquillando, así como tampoco están aplicando protector solar ni otro producto de cuidado.

La presión de la tela con la piel y el calor de la respiración están generando respuestas parecidas al acné de la adolescencia, por lo que se le ha llamado “maskacné” a los brotes e irritaciones desatadas por este artículo de protección.

¿Qué dicen los especialistas?

“El hecho de que mantenemos algo en un área tan sensible de la cara está generando reacciones, incluso en personas que no han sufrido antes una situación de la piel ahora están lidiando con las implicaciones de eso”, expresa la esteticista Sofie Pavitt, citada por NY Post, quien dijo estar recibiendo decenas de consultas remotas sobre la aparición de señales de acné.

Las mascarillas confeccionadas en tela, que son lavables, en ocasiones no se lavan a diario.

“Las mascarillas son un caldo de cultivo para levaduras y bacterias (...) podrían provocar infecciones que podrán requerir medicamentos recetados", advierte la dermatóloga Whitney Bowe.

Bowe describe el fenómeno que están experimentando muchas personas con casos similares que se presentan en su consultorio por motivos ocupacionales. Tal es el caso de los deportistas que deben usar cascos, o los músicos, que colocan su rostro en contacto con sus instrumentos, como el violín.

Los trabajadores de la salud y en general quienes deben portar mascarillas por largos períodos de tiempo desarrollan espinillas, más grasa en la zona cubierta y poros sensibles, esto por el aumento de la humedad debajo de las máscaras, explica Arash Akhavan, dermatólogo certificado en Nueva York.

Para tratar este acné, la recomendación es lavar y secar bien el rostro antes de usar la mascarilla y al retirarla, se debe hacer una limpieza con alguna crema suave que no reseque la piel. Si hay otras afecciones siempre deberá consultarse con el dermatólogo.

