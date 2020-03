Un estudio de la Universidad de Stanford encontró un dato curioso sobre los cambios en la forma de buscar pareja.

La investigación del sociólogo Michael Rosenfeld tomó en consideración datos de principios del siglo XX hasta la actualidad, entre parejas heterosexuales estadounidenses.

Como se sabe, los amigos en común, los nexos familiares y hasta los bares eran algunas vías para encontrar pareja, pero esto ha cambiado desde la primera década del siglo XXI, pues el 39% de las relaciones se han producido mediante alguna plataforma digital.

“En 2009, la reunión a través de amigos fue la forma más común en que se conocieron las parejas heterosexuales, y esto había sido así durante 60 años desde el período inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial”, dice el informe.

“Sin embargo, desde 2009, las reuniones a través de amigos han disminuido drásticamente, y las reuniones en línea han seguido creciendo”, asegura el estudio.

Las causas que dieron el cambio a la forma de relacionarse vienen de la mano con los avances tecnológicos, y de manera más acentuada con la llegada de los teléfonos inteligentes a partir de 2010, dice el estudio.

“Los grupos de personas conectadas a Tinder, Match y eHarmony son más grandes que los grupos de personas conectadas a la madre, padre o amigos. Los conjuntos de opciones más grandes son valiosos para todos los que participan en la búsqueda”, analiza el trabajo.

Fascinating re how heterosexual couples meet: 1) dramatic rise of online; 2) decline of workplace; 3) dramatic drop in meeting via friends, historically most common & best way (see @connected_book) “Disintermediating your friends" via @Professor_MJR et al https://t.co/gD9962IHRJ pic.twitter.com/sj9VD6xphp