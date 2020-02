La ciencia está saltando adelante para frenar una peligrosa ola de rutinas para quemar toxinas y bajar de peso. De las miles de “recetas” que circulan por internet, a esta se le conoce como "el ayuno seco".

Ya todos sabemos lo que significa el ayuno, pero en esta ocasión, se practica una especie de versión absoluta, que suprime totalmente el consumo de agua o de cualquier tipo de líquidos.

Lo peor, es que estos “ayunos secos” involucran horas o hasta días, con el agravante de estar posicionándose en las redes sociales como el “último grito” de los propósitos para perder grasas, citó el diario Los Angeles Times.

"No lo recomiendo en absoluto", expresó Pauline Yi, médico de UCLA Health Beverly Hills, quien trabaja regularmente con pacientes adolescentes. Considera que todo ayuno debe incluir la hidratación, es importante tomar agua. "Si va a reducir el consumo de agua, su cuerpo producirá hormonas y productos químicos para retener el agua", destacó.

El doctor Valter Longo, quien tiene tres décadas estudiando los efectos de la inanición, el ayuno y la restricción calórica en humanos, dijo no estar al tanto “de ningún estudio de buena reputación sobre los efectos del ayuno seco”, al que calificó de “increíblemente peligroso”.

Entre los daños inmediatos que puede ocasionar esta práctica está: la aparición de cálculos renales, la deshidratación severa e, incluso, la muerte, advirtió Longo.

Este tipo de ayunos también es cuestionado por Cary Kreutzer, profesora asociada en las escuelas de gerontología y medicina de la Universidad del Sur de California.

Kreutzer alerta que “los sistemas digestivos no están destinados a tener "pausas" extendidas", y dijo que así como un motor de un automóvil no funcionará sin aceite, los riñones no podrán funcionar sin agua.

Aunque el artículo revela la posición del grupo médico, no oculta las simpatías que despierta, aunque también se delimitan muy bien los ayunos por motivos religiosos y otros ayunos de índole depurativo, como el intermitente, que en ambos casos no excluyen la hidratación.