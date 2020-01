Hijos y redes sociales: 3 cosas que deben hacer los padres

Instagram, Facebook, Snapchat y Tik Tok, se transformaron en plataformas de comunicación para los adolescentes, sin embargo, si no son supervisadas adecuadamente pueden ser un riesgo inminente para nuestros hijos.

La adolescencia es una etapa en la cual los jóvenes dejan de ser niños y su cuerpo experimenta cambios significativos, por lo tanto, es un período de transición donde nuestros hijos empiezan a buscar su identidad, realizándose preguntas claves: ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? y bajo esa lógica, las redes sociales les permiten ir construyendo su identidad, transformándose en un espacio para poder hablar de sí mismos y poder compartirlo con sus amigos.

Carolina Reyes Cristi, psicóloga especialista en adolescencia, explica este fenómeno y entrega a los padres efectivos consejos para que puedan supervisar a sus hijos sin invadir su privacidad.

¿Por qué las RRSS son tan importantes para los adolescentes?

Por la búsqueda aprobación social: Ellos están construyendo su identidad y el feedback de su círculo cercano es muy importante para su validación personal, por lo tanto, las redes sociales son un espacio que les permite poder recibir esa aprobación o desaprobación de sus pares. “Cada texto que escriben, cada foto que publican y cada comentario que reciben, va a determinar cómo se van definiendo a sí mismos”, explica Reyes.

Es un espacio que les permite ensayar formas y estrategias para construir su identidad: Cada vez que un adolescente publica en sus redes sociales, le otorga un espacio para ir indagando la respuesta de sus pares. “En consecuencia, van decidiendo qué información van a revelar o van a omitir. Estos ensayos se convierten en una práctica para poder de a poco insertarse en la sociedad y sentirse parte de ella”. Revela la especialista.

Las redes sociales como un lugar de expresión: A través de las redes sociales los adolescentes pueden decir y representar sus experiencias con sus propias palabras. Sobre este punto Carolina Reyes expone: “Es un espacio de participación social, donde ellos pueden manifestarse con una voz propia respecto a sus opiniones sobre distintos temas que les preocupan, por lo tanto, es una oportunidad para poder implicarse en debates sociales en temas que les interesan y afectan.”

Es una instancia para sentir control o poder: Los adolescentes tienen la posibilidad de decidir cuándo conectarse o desconectarse de sus redes sociales y a su vez, elegir qué tipo de contenido publican y a qué personas siguen. “Para ellos tener la posibilidad de navegar infinitamente y conocer el mundo de otras personas sin que nadie les ponga límites es muy atractivo y si a eso le sumamos tener la libertad de producir el contenido que ellos quieren, les encanta aún más.” Reflexiona la psicóloga especialista en adolescencia.

Es una plataforma de desinhibición social: La adolescencia es una etapa en la que el cuerpo está cambiando y muchas veces no se sienten muy cómodos con su físico, por lo tanto las redes sociales son una instancia que les permite comunicarse con otro sin que se vean su cuerpo. Carolina Reyes señala que esto también se puede convertir en un riesgo ya que al ocultarse, muchas veces se atreven más y hacen o dicen cosas que no asumirían en una comunicación directa cara a cara.

¿Los padres deben saber las claves de sus hijos?

La especialista señala que es muy importante no confundir control e invasión a la intimidad de los adolescentes con supervisión y orientación. “La idea no es que los padres sepan las contraseñas de sus hijos, pero sí que sean amigos de ellos en redes sociales y los sigan, ya que siempre hay que partir de base desde la confianza, por lo tanto si yo ingreso a sus redes sin su consentimiento, estoy vulnerando su intimidad.” Carolina Reyes explica que no es necesario saber las claves de los hijos, si es que los padres los educaron al respecto y tomaron las medidas para prevenir los malos usos de las redes sociales e internet. “Si los padres tienen dudas, el primer recurso siempre va a ser intentar conversar con ellos y plantearles nuestra preocupación, para ver si es nuestro hijo es capaz de verbalizar lo que le ocurre.”

De igual forma la especialista, aconseja a los padres estar siempre atentos al historial de búsqueda del computador, ocupar los sistemas de seguridad y controles parentales que permiten prevenir futuras conductas de riesgo.

3 ejes que no pueden faltar en cualquier supervisión por parte de los padres

1- Mostrarle los riesgos de las RRSS: Que no acepte a personas que no conoce, que sólo tenga en sus redes a sus amigos, explicarles el fenómeno del grooming (una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, en la mayoría de los casos, sucede a través de las redes sociales), recalcarles que en internet existen perfiles que son falsos y finalmente advertirles sobre las posibles consecuencias de entregar información o datos que son privados.

2- Reflexionar con nuestros hijos: Carolina Reyes señala que es muy efectivo hablar con nuestros hijos sobre los posibles riesgos y consecuencias del uso de las redes sociales. “Recomiendo realizar una dinámica muy efectiva con los adolescentes, que es reflexionar a través de preguntas: ¿Qué crees tú que puede suceder si empiezas a establecer una relación con alguien que no conoces? ¿Qué pasaría si una persona te pide una foto, se la enviarías? ¿Qué crees que puede ocurrir con esa foto? La idea es que ellos también logren entender por sí mismos los riesgos a los que se ven expuestos”.

3-Fomentar la autorregulación: Lo principal es transmitirle a los hijos la importancia de tener conciencia y pensar antes si el contenido que publicarán los dañará o expondrá a alguna situación que puede ser riesgosa.